«Иделем акчарлагы» XXVI яшь язучылар бәйгесе дәвам итә

Татарстан Язучылар берлеге, ТР Яшьләр эшләре министрлыгы, Татарларның Федераль милли-мәдәни автономиясе, «Идел яшьләр үзәге» иң әһәмиятле иҗади проектларының берсе — «Иделем акчарлагы» XXVI яшь язучылар бәйгесе башлануы турында игълан итте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии