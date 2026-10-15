В Кавказском районе Краснодарского края 14 октября на 11-м километре автодороги Кавказская — Новопокровская 71-летний водитель «ВАЗ-2107» выехал на встречную полосу в запрещённом месте и столкнулся с иномаркой, в результате чего погиб на месте, а второй автомобилист получил травмы.