В Кавказском районе Краснодарского края 14 октября на 11-м километре автодороги Кавказская — Новопокровская 71-летний водитель «ВАЗ-2107» выехал на встречную полосу в запрещённом месте и столкнулся с иномаркой, в результате чего погиб на месте, а второй автомобилист получил травмы.
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