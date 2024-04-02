Отмена: апрельского концерта Стаса Михайлова в Челябинске не будет

Рассказываем, почему популярный исполнитель не приедет в южноуральскую столицу.В апреле Стас Михайлов не сможет посетить Челябинск: концерт, который должен был состояться в столице Южного Урала 4 апреля, отменили.
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