На железной дороге в Карелии произошел разлив нефтепродуктов

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с разливом нефтепродуктов в полосе отвода железной дороги В полосе отвода железной дороги, расположенной в водоохраной зоне озера Суоярви, произошел разлив нефтепродуктов.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с разливом нефтепродуктов в полосе отвода железной дороги В полосе отвода железной дороги, расположенной в водоохраной зоне озера Суоярви, произошел разлив нефтепродуктов.
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