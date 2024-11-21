Автоэксперт объяснил причины частых пожаров машин зимой

С наступлением зимы риск возгорания автомобиля увеличивается. Об этом 21 ноября «Российской газете» рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, который выделил несколько основных причин пожара в автомобиле.
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