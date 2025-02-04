Эльвиру Набиуллину приглашают в суд по делу ежика

Мещанский суд Москвы принял к производству иск художника-постановщика мультфильма «Ёжик в тумане» Франчески Ярбусовой о защите авторских прав к Центробанку РФ, связанный с выпуском трех видов монет из серии «Российская (советская) мультипликация».
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