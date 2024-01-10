Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Десантники уничтожили боевиков ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники уничтожили боевиков ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» нанесли удар по месту расположения личного состава украинских националистов и боевой технике врага на правом берегу Днепра.

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