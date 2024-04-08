МЧС России сосредоточит силы в Тюмени из-за риска затопления микрорайонов

Значительный подъем воды спрогнозировали в Тюмени. Из-за угрозы подтопления микрорайонов группировку спасателей сосредоточат на этом населенном пункте, объявил на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.
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