Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен в преддверии второго тура внеочередных парламентских выборов заявила, что в случае победы премьер-министр от ее партии запретит Киеву бить вглубь России французским оружием и воспрепятствует отправке солдат на Украину, – сообщает в пятницу, 5 июля, телекомпания CNN.
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