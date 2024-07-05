Ле Пен выступила против ударов французским оружием вглубь России

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен в преддверии второго тура внеочередных парламентских выборов заявила, что в случае победы премьер-министр от ее партии запретит Киеву бить вглубь России французским оружием и воспрепятствует отправке солдат на Украину, – сообщает в пятницу, 5 июля, телекомпания CNN.