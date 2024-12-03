США анонсировали новые санкции против России для усиления Украины

Новые санкции против России готовит администрация США по распоряжению президента США Джо Байдена об усилении Украины, заявил советник главы Белого Дома по национальной безопасности Джейк Салливан 2 декабря журналистам.
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