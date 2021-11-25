Стало известно, какие казанские дороги отремонтируют в 2022 году

Согласно документации, протяженность участков составляет от 20 метров до 2,7 километра. Они находятся следующим адресам: внутриквартальный проезд по улице Петербургская, 70/8; перед домом № 29 по улице Карима Тинчурина; улица Просторная; участок дороги от Оренбургского проезда до улицы Бригадная; улица Затлы; улица Боевая; проезд по улице Серова; подъездная дорога к детскому саду № 279; улица Исаева; прилегающая территория у дома № 2 по улице Джаудата Файзи; улица Краснодонская от улицы Беломорская до улицы 2-я Шатурская; прилегающая территория у дома № 10 по улице Дзержинского; подъездная дорога к дому № 1 по улице Зеленая; улица Ново-Давликеевская от Матюшинского тракта до лыжно-биатлонного комплекса в Мирном; участок автомобильной дороги «Казань — Оренбург» — «Казань — Боровое Матюшино».