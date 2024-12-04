В Республике Башкортостан полицейские усилили профилактическую работу с населением

Ежедневно в дежурную часть полиции поступают обращения граждан по фактам мошенничества или кражи денежных средств с банковских карт, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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