Трамп обвинил Зеленского в отказе прекращать конфликт на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался заключить сделку по завершению конфликта на Украине. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, его слова передает The Financial Times (FT).
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