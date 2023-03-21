У Бобровского 6 побед в последних 7 матчах. Он отразил 20 из 22 бросков в игре с «Детройтом»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский одержал 6 побед в последних 7 матчах. «Пантерс» обыграли «Детройт» (5:2) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, российский вратарь отразил 20 бросков из 22.
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