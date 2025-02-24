В Джанкое задержали мужчину, сбросившего кошку со смотровой площадки

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Полиция в Джанкое задержала мужчину, который скинул кошку на скалы с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
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