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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» согласовал новый контракт с Дембеле до 2030 года (L’Equipe)

«ПСЖ» подпишет новый контракт с вингером Усманом Дембеле . Французский клуб договорился о продлении соглашения с 29-летним форвардом до 2030 года, сообщает L’Equipe.

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