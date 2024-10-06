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Причину предложения банками вкладов под 20 процентов годовых объяснили

Причину предложения банками вкладов под 20 процентов годовых объяснили

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич объяснил, что банки предлагают вклады под 20 процентов годовых, поскольку их политика зависит от оценки траектории ключевой ставки в будущем, а также собственной потребности в заемных деньгах от россиян.

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