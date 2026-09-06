Юрист Печников: за убийство собаки при самообороне уголовной ответственности нет

Нападение собаки — ситуация, в которой человек вынужден действовать молниеносно. Нередко такие эпизоды заканчиваются гибелью животного, а у обороняющегося возникают опасения: не придется ли отвечать перед законом? О том, что грозит в таких случаях и как доказать самооборону, «Газете.
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