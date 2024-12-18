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Политика как она есть

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Россиянам дали советы по безопасному использованию браузера

Россиянам дали советы по безопасному использованию браузера

Для того, чтобы сделать использование браузера безопасным, необходимо следовать нескольким простым правилам, сообщила доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

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