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Петраков за возвращение к «весне — осень»: «Мы много теряем летом. Пропускать два месяца – не вариант»

Экс-тренер клубов РПЛ Валерий Петраков высказался о системе проведения турниров в России. Ныне 63-летний специалист возглавляет пермскую «Звезду» из Олимп-ФНЛ-2.

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