Политика как он...
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ВераВерная
Боже, столько текста с подробностями))) ну надо быть оооочень большим поклонником личности Трампа, чтобы это читать.
04.04.2023. Начало
Житель Империи
А ты не разрушай, с себя начни. Покинь секту навального, вступи в Народный фронт.
Санкции ЕС работа...
Владимир Соловьев
"Если сатана сам в себе разделится, как устоит его царство!" Евангелие.
04.04.2023. Начало
Политика как она есть
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Для сравнения
Какая страна - такое и президент.
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