Политика как она есть

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  • ВераВерная
    Боже, столько текста с подробностями))) ну надо быть оооочень большим поклонником личности Трампа, чтобы это читать.04.04.2023. Начало
  • Житель Империи
    А ты не разрушай, с себя начни. Покинь секту навального, вступи в Народный фронт.Санкции ЕС работа...
  • Владимир Соловьев
    "Если сатана сам в себе разделится, как устоит его царство!" Евангелие.04.04.2023. Начало

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