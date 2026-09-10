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Происшествия

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В Ставропольском крае в суд направлено уголовное дело об организации незаконной миграции с заключением фиктивных браков

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении десяти фигурантов, обвиняемых в организации незаконной миграции на территории региона.

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