«Сумерки» вновь в топе российского проката спустя 18 лет после премьеры

С началом осени в России стартовал повторный прокат первой части саги «Сумерки», который уже принес более 36 миллионов рублей, согласно данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.
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