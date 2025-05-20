Подоляк: Киев не удовлетворен переговорами в Стамбуле

Украина не удовлетворена переговорами в Стамбуле между российской и украинской делегациями. Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
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