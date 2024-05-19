Штаб кандидата: Трамп не ответил на вызов Кеннеди-младшего на дебаты

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп еще не ответил на вызов независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего участвовать в дебатах.
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