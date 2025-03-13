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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коул Палмер: «Не представляю, что бы я делал, если бы не футбол. В нашем районе Манчестера все занимались футболом или наркотиками»

«Я никогда не хотел уезжать из Манчестера. Но в «Сити» ты немного разочаровываешься, когда не получаешь шанса.

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