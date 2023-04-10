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«Обман стратегического уровня»: политолог Лагин о пересмотре Киевом военных планов из-за утечек

«Обман стратегического уровня»: политолог Лагин о пересмотре Киевом военных планов из-за утечек

История с корректировкой стратегических планов ВСУ в связи со сливом важных данных — не более чем обман, в который пытаются вовлечь Россию.

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