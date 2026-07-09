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Эксперты "Перезвони сам" предупредили о новой схеме мошенников, связанной с ДТП

Эксперты "Перезвони сам" предупредили о новой схеме мошенников, связанной с ДТП

Мошенники придумали новую схему обмана, сообщают эксперты проекта "Перезвони сам". Злоумышленники все также часто используют истории о якобы произошедших ДТП с родственниками или друзьями, однако больше не звонят по телефону.

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