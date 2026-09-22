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Нижегородская правда

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Представители 17 стран посетили Нижегородскую область в рамках региональной программы МФМ-2026: «100% настоящая Россия»

Представители 17 стран посетили Нижегородскую область в рамках региональной программы МФМ-2026: «100% настоящая Россия»

В Нижегородской области завершилась региональная программа Международного фестиваля молодежи (МФМ-2026), в рамках которой наш регион посетили 25 представителей молодёжи из 17 стран мира.

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