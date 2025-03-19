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Бывшая зампрокурора Магнитогорска получила реальный срок вместо условного за наркотики

Бывшая зампрокурора Магнитогорска получила реальный срок вместо условного за наркотики

Но пока она останется на свободе из-за несовершеннолетнего ребёнка.Надежда Богухвал, экс-заместитель прокурора Ленинского района Магнитогорска, в ходе апелляции получила замену условного осуждения на четыре с половиной года колонии общего режима.

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