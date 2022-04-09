Бенчич о поражении в полуфинале Чарлстона в 2014 году: «В тот момент мое сердце было разбито. Мне казалось, это мой единственный шанс»

Белинда Бенчич прокомментировала победу над Паулой Бадосой в четвертьфинале турнира в Чарлстоне – 2:6, 7:6, 6:4.

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