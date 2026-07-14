Глава NASA: США хотят как можно дольше продолжать взаимодействие с РФ по космосу

США готовы как можно дольше продолжать взаимодействие с Россией по космосу. Об этом 14 июля заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джаред Айзекман.
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