США запретили лицам сделки с полупроводниками, квантовыми технологиями и ИИ

Власти США запрещают американским лицам осуществлять и принимать участие в отдельных сделках, связанных с полупроводниками, квантовыми технологиями и искусственным интеллектом, если это относится к связанным с нацбезопасностью страны технологиями, или сделках с лицами из ряда стран, в том числе Китая, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.