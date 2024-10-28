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США запретили лицам сделки с полупроводниками, квантовыми технологиями и ИИ

Власти США запрещают американским лицам осуществлять и принимать участие в отдельных сделках, связанных с полупроводниками, квантовыми технологиями и искусственным интеллектом, если это относится к связанным с нацбезопасностью страны технологиями, или сделках с лицами из ряда стран, в том числе Китая, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

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