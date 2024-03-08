В знак признания в любви! Весенний праздник 8 Марта немыслим без цветов для прекрасной половины человечества

Весна. Цветы. Улыбки. От яркого весеннего солнца жизнь загорается новыми живописными красками. Мы вновь встречаем красочный и любимый праздник – Международный женский день! А какой же праздник 8 Марта без цветочного разноцветья?! За предпраздничный период (с конца февраля) сотрудники Центрального таможенного управления оформили 313 тонн свежесрезанных цветов.
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