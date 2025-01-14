Видео: в Павловске отреставрируют редкое учебное пособие из собрания Библиотеки Росси

Оно было издано в Петербурге в 1804 году Специалисты «Павловска» приступили к реставрации редкого предмета из собрания Библиотеки Росси – учебного пособия по истории, изданного в Петербурге в 1804 году, сообщили сегодня в пресс-службе музея-заповедника.