Знакомьтесь — «Мистер Донос». Так прозвал себя 18–летний немец, настучавший на своих земляков 4227 раз за год.
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Знакомьтесь — «Мистер Донос». Так прозвал себя 18–летний немец, настучавший на своих земляков 4227 раз за год.
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