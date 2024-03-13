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  • Misha Glusch
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    А говорили мол они воевать не умеют- ещё как умеють- прям как в фильме про фашистов .«Искандер» прерва...
  • Misha Glusch
    пора вообще эту ювенальную юстицию подарить обратно изобретателям...Подросткам-диверс...

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