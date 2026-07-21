"Вы живете в наших домах": мигранты недовольны своим положением

Приезжие считают государственную помощь России не благом, а возвратом долга. В России всё громче звучат требования пересмотреть систему социальной поддержки для бывших мигрантов, получивших российское гражданство.
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