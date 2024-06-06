Avito назначил Татьяну Жаркову директором по финансовым услугам

«Авито» объявила о назначении Татьяны Жарковой директором по финансовым сервисам компании. Жаркова имеет 30-ти летний опыт развития и трансформаций в финансовой отрасли, реализовав проекты по запуску новых бизнесов, стратегической и цифровой трансформации на руководящих позициях в международных и российских компаниях: банк «Русский стандарт», «Русфинанс банк», «Банк Интеза», «Фольксваген банк Рус», «Ассоциация ФинТех», блокчейн-оператор «Системы распределенного реестра».