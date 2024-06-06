Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    Сандру хитрожопая , смотри как бы мразь не нарвалась на вилы .ПРиднестровье тебе не видать как собственных ушейВласти Молдавии з...
  • Александр Соломатин
    Пусть молдаване валят в Евросоюз... Никто не держит.... Но Приднестровье нефиг тянуть в эту клоаку...Власти Молдавии з...
  • леонид горчаков
    а дешеветь у нас что-нибудь может?Российский картоф...

Avito назначил Татьяну Жаркову директором по финансовым услугам

Avito назначил Татьяну Жаркову директором по финансовым услугам

«Авито» объявила о назначении Татьяны Жарковой директором по финансовым сервисам компании. Жаркова имеет 30-ти летний опыт развития и трансформаций в финансовой отрасли, реализовав проекты по запуску новых бизнесов, стратегической и цифровой трансформации на руководящих позициях в международных и российских компаниях: банк «Русский стандарт», «Русфинанс банк», «Банк Интеза», «Фольксваген банк Рус», «Ассоциация ФинТех», блокчейн-оператор «Системы распределенного реестра».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх