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До 1 апреля граждане с двойным гражданством РФ и Абхазии должны будут заменить абхазские водительские права на российские

До 1 апреля граждане с двойным гражданством РФ и Абхазии должны будут заменить абхазские водительские права на российские

До 1 апреля граждане с двойным гражданством РФ и Абхазии должны будут заменить абхазские водительские права на российскиеДо 1 апреля 2025 года граждане с двойным гражданством РФ и Республики Абхазия обязаны заменить абхазские водительские удостоверения на российские, в соответствии с федеральным законом №196-ФЗ.

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