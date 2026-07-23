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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федор Смолов: «У меня сейчас свободных дней полно. Это не связано с тем, что я не сел в тюрьму»

Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов во время подкаста Smol Talk с форвардом «Миннесоты» Кириллом Капризовым рассказал, что сейчас у него много свободного времени.

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