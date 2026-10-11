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ПАНОРАМАLIVE

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Алессандра Амбросио в Оранжевом Пляжном Костюме

Алессандра Амбросио в Оранжевом Пляжном Костюме

  В июле 2026 года Алессандра Амбросио была замечена на пляже в ярком оранжевом спортивном костюме, который сразу же привлек внимание своей гармоничной и стильной композицией.

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