Алессандра Амбросио в Оранжевом Пляжном Костюме

В июле 2026 года Алессандра Амбросио была замечена на пляже в ярком оранжевом спортивном костюме, который сразу же привлек внимание своей гармоничной и стильной композицией.
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