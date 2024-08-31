В России усилили контроль за оборотом препаратов для прерывания беременности

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. С 1 сентября вступает в силу приказ Министерства здравоохранения РФ, который утверждает перечень лекарств, предназначенных для медикаментозного прерывания беременности и подлежащих предметно-количественному учету.
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