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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов о СКА: «Еще поражение от «Северстали» в Петербурге посеяло неуверенность. Стараемся сделать вещи правильно, но нет логического завершения, сами делаем подарки»

Игорь Ларионов указал на проблемы СКА с уверенностью. Армейцы сегодня потерпели второе поражение от « Северстали » за неделю – со счетом 0:2.

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