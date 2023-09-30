Францию и США обвинили в гибели 80 пассажиров лайнера, сбитого ими в 1980 году

2 сентября бывший премьер-министр Италии Джулио Амато в интервью газете La Repubblica заявил, что пассажирский лайнер Itavia DC9, разбившийся 27 июня 1980 года недалеко от итальянского острова Устика к северу от Сицилии, был сбит французской ракетой.