Францию и США обвинили в гибели 80 пассажиров лайнера, сбитого ими в 1980 году

2 сентября бывший премьер-министр Италии Джулио Амато в интервью газете La Repubblica заявил, что пассажирский лайнер Itavia DC9, разбившийся 27 июня 1980 года недалеко от итальянского острова Устика к северу от Сицилии, был сбит французской ракетой.
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