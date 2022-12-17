Двор петербургского ЖК едва не превратился в каток из-за неисправного гидранта

Двор дома в Красногвардейском районе едва не превратился в ледяной каток из-за сломанного гидранта. Фотографиями с места поделились очевидцы в группе «ВКонтакте» «Девяткино online».
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