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Двор петербургского ЖК едва не превратился в каток из-за неисправного гидранта

Двор дома в Красногвардейском районе едва не превратился в ледяной каток из-за сломанного гидранта. Фотографиями с места поделились очевидцы в группе «ВКонтакте» «Девяткино online».

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