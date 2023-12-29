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Фадеев: поручений Путина по итогам встречи с СПЧ ожидается больше 10

Фадеев: поручений Путина по итогам встречи с СПЧ ожидается больше 10

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил ТАСС, что в январе 2024 года ожидается более десятка поручений президента РФ Владимира Путина по итогу встречи с членами Совета в декабре.

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