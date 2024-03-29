Бах: бойкота Олимпиады со стороны России и Украины не будет

Как заявил на генеральной ассамблее Национальных олимпийских комитетов Океании на Фиджи глава МОК Томас Бах, Международный олимпийский комитет смог избежать бойкота Олимпиады в Париже со стороны России и Украины.
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