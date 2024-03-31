Битва за Часов Яр: что происходит на артемовском направлении

Российские войска методично наступают вперед, наиболее заметные продвижения к югу и северу от Донецка и в районе Артемовска, где после освобождения села Красное наши штурмовые подразделения вышли к окраинам Часова Яра, крупного оборонительного узла ВСУ, захват которого позволяет сформировать два полукотла.