Битва за Часов Яр: что происходит на артемовском направлении

Российские войска методично наступают вперед, наиболее заметные продвижения к югу и северу от Донецка и в районе Артемовска, где после освобождения села Красное наши штурмовые подразделения вышли к окраинам Часова Яра, крупного оборонительного узла ВСУ, захват которого позволяет сформировать два полукотла.
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