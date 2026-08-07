Три главных инсайда об СВО. Отмена мобилизации и возвращение "генерала Армагеддона"? Отличные новости, которые ждали все

На приграничном участке после почти месяца боёв произошёл заметный сдвиг: взят крупный населённый пункт, сорвана попытка противника вернуть позиции, а на юге одновременно вскрылись новые проходы через оборонительные рубежи.
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