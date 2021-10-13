Кисида назвал вопрос принадлежности островов предметом переговоров о мирном договоре

ТОКИО, 13 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на слушаниях в верхней палате парламента, заявил, что предметом переговоров с Россией о заключении мирного договора является вопрос принадлежности четырех "северных островов", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.